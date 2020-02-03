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03.02.2020 15:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В красноярской школе учительскую оборудовали в туалете

Текст: Екатерина Призова

В школе красноярского города Иланский пришлось "уплотнить" педагогов. Из-за аварийного состояния здания учительскую для них оборудовали в туалете. Точнее, помещении, которое строилось как санузел, но по назначению не использовалось: там располагался школьный архив.

Школа, где учителя работают в уборной, требует капремонта или строительства нового здания, сообщил журналистам РИА Новости замминистра образования региона Роман Шорохов.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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В стесненных условиях педколлектив, как оказалось, работает с 2018 года. "В 2019 году приступили к капремонту, но вынуждены были его приостановить: вскрылись дополнительные дефекты здания", - пояснил Шорохов.

Теперь в профильном ведомстве решают: ремонтировать ли ветхое строение, реконструировать ли его, или поступить кардинально - построить новую школу.

"Стесненные условия - вынужденная мера. В ближайшие два года эта проблема будет решена", - пообещал замминистра.

По его словам, помещение, куда разместили учителей, по проекту должно было быть местом общего пользования, но фактически тут всегда располагался школьный архив. Это обычное помещение с окном и вентиляцией. Педагогам обрадовали тут временное рабочее место, после того, как корпус основного здания был закрыт из-за аварийного состояния конструкций.

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