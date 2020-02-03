Историка Валентина Янина похоронят в Новгороде в день его рождения

Всемирно известный историк Валентин Янин после продолжительной болезни скончался в Москве 2 февраля, не дожив четырех дней до 91 года. Ученого похоронят в Великом Новгороде, исследованию которого он посвятил свою жизнь.

Валентин Янин - археолог, доктор исторических наук, профессор, академик Российской Академии наук. Он руководил Новгородской археологической экспедицией с 1962 года. Главный предмет исследований Валентина Лаврентьевича - берестяные грамоты древнего Новгорода. Он первым использовал их в качестве исторического источника.

Среди заслуг Валентина Янина - принятие в 1969 году важнейшего постановления "Об охране культурного слоя". Вслед за Великим Новгородом его приняли еще 114 городов.

- Янин научил нас получать информацию из необыкновенных археологических артефактов, изучая товарные пломбы, актовые печати, шиферные пряслица и денежные знаки Древней Руси, - отмечают в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике. - Утрату, понесенную академической наукой, невозможно до конца осмыслить

Как сообщают в администрации Новгородской области, Валентина Янина похоронят 6 февраля, в его день рождения, на Рождественском кладбище Великого Новгорода.