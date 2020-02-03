Арестованным в Кабо-Верде мурманским морякам грозит от 13 до 18 лет

В городе Прае островного государства Кабо-Верде прошли судебные слушания по делу 11 российских членов экипажа судна "ESER", в трюме которого было найдено 9,5 тонн кокаина. Об этом сообщили в посольстве РФ в Кабо-Верде.

- Моряков обвиняют в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе, - отмечается в сообщении посольства. - Защиту граждан РФ осуществляет местный адвокат, нанятый российской стороной.

Генеральный прокурор Кабо-Верде потребовал для моряков самого сурового наказания. По инкриминируемым статьям капитан судна может получить до 18 лет лишения свободы, а остальные члены экипажа - от 13 до 15 лет.

Своей вины моряки не признают. По их словам, о содержании тюков в трюме им ничего не было известно. Предполагается, что окончательный вердикт суд вынесет в конце февраля.

Напомним, один из арестованных мурманских моряков, Сергей Животов, не дождался суда и скончался в ночь на 15 января в больнице города Прая.

Зимой 2018 года судно "Eser" под флагом Панамы шло в порт Танжер (Марокко). В феврале, во время вынужденной остановки в порту Прая, которая была вызвана смертью одного из членов экипажа, оно было задержано. После проверки на судне было обнаружено более 9,5 тонн кокаина в тюках. После этого полицейские задержали 11 моряков, которым в июле 2019 года предъявили обвинения в наркотрафике и участии в организованной преступности. В августе 2019 года прокуратура Кабо-Верде заявила о намерении конфисковать судно, судить и депортировать членов экипажа.