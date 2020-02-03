225 дней в обороне: как проходила высадка десанта под Новороссийском

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года около поселка Станичка был высажен советский морской десант под командованием майора Цезаря Куникова. Так началась операция "Море". Кровопролитные бои за город-порт и плацдарм продолжались 225 дней и завершились 16 сентября освобождением Новороссийска.

Началось все с того, что после разгрома армии Паулюса под Сталинградом появилась возможность окружения всей группировки немецких войск на Северном Кавказе. Однако фашистам удалось закрепились на Таманском полуострове. Для дальнейшего продвижения Черноморская группа войск получила приказ освободить Новороссийск.

Для освобождения города планировалось нанести комбинированный удар с суши, моря и воздуха. План операции "Море" предусматривал высадку основного десанта с кораблей Черноморского флота в районе Южной Озерейки. Отвлекающий - производился в районе рыбацкого поселка Станичка, а воздушный десант - в районе Васильевки.

Увы. Из-за просчетов командования в самом начале десантной операции было нарушено взаимодействие между командирами групп, что привело к неудачной атаке основных сил десанта. Корабли Черноморского флота выпустили свыше двух тысяч снарядов, но подавить батареи, дзоты и доты противника у Озерейки не удалось. Поэтому десантников встретил сильный минометный, артиллерийский и пулеметный огонь. Тем не менее на берегу высадились 1427 морских пехотинцев и 16 легких танков. В течение трех суток они вели бой, не получая подкреплений и боеприпасов. В итоге небольшой отряд пробился к морпехам Куникова, а 25 человек соединились с парашютным десантом и были сняты кораблями.

Вспомогательный отряд действовал более успешно. Корабли подошли к берегу около поселка Станичка в расчетное время. Под прикрытием дымовой завесы и корабельного огня 275 десантников стремительным ударом выбили немцев из опорного пункта. На рассвете разгорелся ожесточенный бой. Десантники отразили 18 атак противника. К концу дня боеприпасы были на исходе, и тогда отряд Куникова внезапно атаковал артиллерийскую батарею противника. Захватив орудия, они открыли из них огонь по атакующим немцам, и плацдарм площадью шесть на восемь километров удалось отстоять. Позже отбитый "пятачок" назовут Малая земля. Герой десанта майор Цезарь Куников будет тяжело ранен 12 февраля и через двое суток скончается в госпитале в Геленджике.

До самого освобождения Новороссийска немцы будут пытаться сбросить советские части в море. Держать оборону было крайне сложно. Советским бойцам пришлось буквально зарыться в землю - весь плацдарм изрыли траншеями, соорудили более 200 наблюдательных пунктов, свыше 500 огневых точек и подземных складов. К тому же десант было очень трудно снабжать боеприпасами и продовольствием, так как немцы простреливали все подходы к Малой земле.

"То далеко от нас, то ближе падали бомбы, поднимая огромные массы воды, и она, подсвеченная прожекторами и разноцветными огнями трассирующих нуль, сверкала всеми цветами радуги. В любую минуту мы ожидали удара и, тем не менее, удар оказался неожиданным. Я даже не сразу понял, что произошло. Впереди громыхнуло, поднялся столб пламени, впечатление было, что разорвалось судно. Так оно в сущности и было: наш сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом стояли рядом, вместе нас взрывом швырнуло вверх", - так описал свои впечатления в книге "Малая земля" начальник политотдела 18-й армии, полковник Леонид Брежнев.

Как участник сражения на плацдарме будущий генеральный секретарь ЦК КПСС после освобождения Новороссийска был награжден орденом Отечественной войны I степени. В боях на Малой земле участвовали почти 78 тысяч советских солдат и офицеров. Каждый третий из защитников плацдарма погиб, но все вместе они победили врага.