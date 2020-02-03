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03.02.2020 16:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Ростов" продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным

Текст: Максим Домчев
Футбольный клуб "Ростов" продлил соглашение с главным тренером Валерием Карпиным сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону. Прежний договор истекал в конце июня.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали, и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Валерий Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет 10-летним и 15-летним", - заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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По мнению руководителя клуба, с каждый годом 51-летний Карпин прогрессирует, а вместе с ним это делает команда.

Карпин возглавил "Ростов" в конце 2017 года. Под его руководством ростовчане в прошлом сезоне финишировали на девятом месте в Российской премьер-лиге, а в этом сезоне занимают третью строчку, набрав 34 очка в 19 матчах.

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