ФК "Ростов" продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным

"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали, и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Валерий Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет 10-летним и 15-летним", - заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

По мнению руководителя клуба, с каждый годом 51-летний Карпин прогрессирует, а вместе с ним это делает команда.

Карпин возглавил "Ростов" в конце 2017 года. Под его руководством ростовчане в прошлом сезоне финишировали на девятом месте в Российской премьер-лиге, а в этом сезоне занимают третью строчку, набрав 34 очка в 19 матчах.