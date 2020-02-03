Новости

В Костроме накрыли "фабрику" поддельных водительских документов 15:47
Начало извержения крупного вулкана в Японии удалось снять на видео 15:45
В Греции при раскопках "Атлантиды" найдены сотни артефактов 15:43
На Кубани налетчик похитил платежный терминал и вскрыл кувалдой 15:42
Новой российской экранизации "Мастера и Маргариты" не помешает Голливуд 15:39
В красноярской школе учительскую оборудовали в туалете 15:38
Какие меры приняли в Беларуси против эпидемии коронавируса 15:37
Луис Адриано признался, что не хотел уходить из "Спартака" 15:34
В Дагестане "черные копатели" разграбили город-крепость IX века 15:16
В Екатеринбурге военный врач осужден за вымогательство взятки с пациента 15:08
Иран прекращает сотрудничество с Украиной по расследованию крушения Boeing 15:08
Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест 15:02
Коты и шоколадки: МВД Якутии покорило соцсети милыми новостями 15:02
Почему автомобиль со временем теряет мощность 15:01
В Генпрокуратуре назначен новый начальник управления взаимодействия со СМИ 14:57
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым 14:56
Вилли Вонка в новой экранизации сказки Даля станет женщиной 14:49
В Брюсселе напомнили Джонсону о предстоящих торговых переговорах 14:46
Губернатор: Кубань готова принять сочинский инвестфорум в любые сроки 14:46
Минобороны РФ подписало необходимые для производства ПАК ДА контракты 14:37
В Твери две иномарки врезались в толпу людей на остановке 14:19
Посол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами 14:17
Почта открыла досрочную подписную кампанию на II полугодие 2020 года 14:15
Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга 14:14
В Кремле подчеркнули очень близкий характер отношений с Беларусью 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани налетчик похитил платежный терминал и вскрыл кувалдой

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Выселковском районе Кубани завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя по статье 158 УК РФ ("Кража"). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В Москве у безработного угнали Land Cruiser за 4 миллиона рублей

Правоохранители установили, что обвиняемый ночью вынес из торгового центра платежный терминал, в багажнике автомобиля вывез в лесополосу, вскрыл его с помощью кувалды и похитил более 250 тысяч рублей.

Грабителя задержали по горячим следам в доме его знакомой и заключили под стражу. В автомобиле подозреваемого обнаружили тканевую маску с прорезями для глаз, металлическую кувалду, деньги, а также ранее похищенный из другого торгового павильона ноутбук.

Кроме того, правоохранители установили причастность налетчика еще к пяти фактам краж из торговых точек и повреждению имущества в соседнем муниципальном образовании. По версии следствия, обвиняемый совершал хищения в станице Выселки несколько месяцев. Ночью, с помощью кувалды разбивая стеклянные двери, он проникал в торговые точки и похищал имущество.

Уголовное дело направили в суд. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Иран прекращает сотрудничество с Украиной по расследованию крушения Boeing
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжелобольных
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов