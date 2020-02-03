На Кубани налетчик похитил платежный терминал и вскрыл кувалдой

В Выселковском районе Кубани завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя по статье 158 УК РФ ("Кража"). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Правоохранители установили, что обвиняемый ночью вынес из торгового центра платежный терминал, в багажнике автомобиля вывез в лесополосу, вскрыл его с помощью кувалды и похитил более 250 тысяч рублей.

Грабителя задержали по горячим следам в доме его знакомой и заключили под стражу. В автомобиле подозреваемого обнаружили тканевую маску с прорезями для глаз, металлическую кувалду, деньги, а также ранее похищенный из другого торгового павильона ноутбук.

Кроме того, правоохранители установили причастность налетчика еще к пяти фактам краж из торговых точек и повреждению имущества в соседнем муниципальном образовании. По версии следствия, обвиняемый совершал хищения в станице Выселки несколько месяцев. Ночью, с помощью кувалды разбивая стеклянные двери, он проникал в торговые точки и похищал имущество.

Уголовное дело направили в суд. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.