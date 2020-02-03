На Кубани восемь человек отравились угарным газом

В Красноармейском районе Краснодарского края в больницу госпитализировали восемь человек после отравления угарным газом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В ночь со 2 на 3 февраля зафиксировано два случая отравления угарным газом, которые произошли в частных домах района. Пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка. Семьи доставили в центральную районную больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

Специалисты МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании газа: при первом присутствии запаха в помещении необходимо открыть все окна и двери, перекрыть газопроводный кран и сразу же позвонить в службу спасения по мобильному телефону 112 или аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

При этом ни в коем случае нельзя включать электроприборы, зажигать спички или курить.