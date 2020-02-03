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03.02.2020 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани восемь человек отравились угарным газом

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Красноармейском районе Краснодарского края в больницу госпитализировали восемь человек после отравления угарным газом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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"В ночь со 2 на 3 февраля зафиксировано два случая отравления угарным газом, которые произошли в частных домах района. Пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка. Семьи доставили в центральную районную больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

Специалисты МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании газа: при первом присутствии запаха в помещении необходимо открыть все окна и двери, перекрыть газопроводный кран и сразу же позвонить в службу спасения по мобильному телефону 112 или аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

При этом ни в коем случае нельзя включать электроприборы, зажигать спички или  курить.  

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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