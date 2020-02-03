С небес на землю: Вьетнам хотел сбивать самолеты США ракетами от МиГ-21

В армиях мира неоднократно предпринимались попытки приспособить для нужд противовоздушной обороны авиационные ракеты класса "воздух-воздух".

Here is another interesting weapon contraption put together by Vietnam People Air Force during the 1970s: BTR-40 with Vympel K-13 (AA-2 "Atoll") air-to-air missile. It's supposed to provide close-range air-defense for the ground force. pic.twitter.com/bjdE6fmBaP — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 2, 2020

Долгое время на вооружении американских войск находился самоходный зенитный ракетный комплекс Chaparral. Подобные работы проводились в странах НАТО, а также в Израиле и Сербии.

Во время конфликта в Йемене повстанцы-хуситы использовали для атак на воздушные цели советские ракеты Р-27T и Р-73Э. Первая имеет дальность полета 70 км, вторая - 30 км. Неоднократно сообщалось об уничтожении таким оружием различных летательных аппаратов, принадлежавших коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Кстати, еще в начале 70-х годов военные специалисты сражающейся с американским агрессором армии Северного Вьетнама создали самоходную установку на базе двухосного БТР-40. При этом в качестве средства поражения была выбрана применяемая на МиГ-21 ракета К-13 с инфракрасной головкой самонаведения.

Ее масса - 75 кг, вес осколочно-фугасной боевой части - 11,3 кг. Максимальная дальность действия - 7 600 метров.

Планировалось, что данные ЗРК будут применяться совместно с бронетранспортерами, вооруженными спаренной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-2.

Однако данной разработке не суждено было стать массовой - Вьетнам начал получать из Советского Союза переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2", которые оказались более эффективны и создали немало проблем для авиации США.