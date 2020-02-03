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03.02.2020,  
15:47
Текст:  Алексей Брусилов

С небес на землю: Вьетнам хотел сбивать самолеты США ракетами от МиГ-21

В армиях мира неоднократно предпринимались попытки приспособить для нужд противовоздушной обороны авиационные ракеты класса "воздух-воздух".
Фото: Srđan Popović / wikimedia.org
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Долгое время на вооружении американских войск находился самоходный зенитный ракетный комплекс Chaparral. Подобные работы проводились в странах НАТО, а также в Израиле и Сербии.

Во время конфликта в Йемене повстанцы-хуситы использовали для атак на воздушные цели советские ракеты Р-27T и Р-73Э. Первая имеет дальность полета 70 км, вторая - 30 км. Неоднократно сообщалось об уничтожении таким оружием различных летательных аппаратов, принадлежавших коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Кстати, еще в начале 70-х годов военные специалисты сражающейся с американским агрессором армии Северного Вьетнама создали самоходную установку на базе двухосного БТР-40. При этом в качестве средства поражения была выбрана применяемая на МиГ-21 ракета К-13 с инфракрасной головкой самонаведения.

Ее масса - 75 кг, вес осколочно-фугасной боевой части - 11,3 кг. Максимальная дальность действия - 7 600 метров.

Планировалось, что данные ЗРК будут применяться совместно с бронетранспортерами, вооруженными спаренной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-2.

Однако данной разработке не суждено было стать массовой - Вьетнам начал получать из Советского Союза переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2", которые оказались более эффективны и создали немало проблем для авиации США.

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