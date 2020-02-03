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03.02.2020 21:32
Рубрика: В мире

МИД предупредил о "кризисе развития" Эстонии

Текст: Юрий Сизов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уж сколько раз твердили миру, следуя заветам мудрого Крылова, что история не терпит не только лести, но и избыточного сослагательного наклонения. Но, увы, в последнее время на побережье Балтийского побережья все чаще, за неимением гербовой, пишут куда и что попало - на простой. С легкостью пытаясь переписать на ней даже страницы собственной истории.

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Вот, скажем, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, вернувшись, слегка озябнув, из Антарктиды, где днями стала свидетелем подъема государственного флага своей страны в честь 200-летия открытия материка российскими мореходами, решила вдруг напомнить своим избирателям о Тартуском мирном договоре, который, по ее утверждению, так же вечен, как караваны из марширующих перед гостями пингвинов или айсберги у берегов Южного полушария.

Буквально накануне эстонский лидер в своей речи, посвященной столетию этого исторического документа, хоть и выступила за отказ от пересмотра границы с Россией, но продолжала утверждать, что Тартуский мирный договор "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Но вернуть к историческим реалиям современности эстонских политиков могут, в частности, и архивы международных договоров ООН. "Мы неоднократно подчеркивали, что Тартуский договор отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН, и с юридической точки зрения все эти рассуждения абсолютно ничтожны", - напомнила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что подобные заявления делаются исключительно для поддержания "сиюминутных интересов части политической элиты Эстонии, которая стимулируется извне".

А отвечая на очевидный вопрос, в чем же смысл столь вопиющего юридического невежества, уточнила: "сохранять напряженность в отношениях Москвы и Таллина". Ведь по условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежат Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году эти территории отошли РСФСР.

А заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют лишь о том, что у политических элит проблемы не с прошлым, а с будущим", - заявила Захарова, предположив, что эстонские власти, по-видимому, столкнулись с собственным "кризисом развития".

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Ну а тем, кто давно не листал страницы истории, будет к месту напомнить, что территория современной Эстонии была включена в состав Российской империи еще в 1721 году как Ревельская губерния, чуть позже переименованная в Эстляндскую губернию.

Кстати, уже в первые годы текущего столетия линия российско-эстонской границы была согласована после более чем десятилетних переговоров. Был заключен и пограничный договор, однако уже после его внесения на ратификацию в парламент Эстонии депутаты решили включить в преамбулу пункт о Тартуском мире. Как говорится: пустячок, а приятно. Но этот достаточно вольный пассаж со стороны таллинских парламентариев и дал основание России отказаться ратифицировать договор и отозвать под ним свою подпись. Процесс остался в "подвешенном" состоянии и юридически до сих не оформлен.

МИД нашей страны уже неоднократно подчеркивал, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены, а Тартуский документ утратил силу. Вот почему Мария Захарова и напомнила эстонским правоведам и политикам, что "эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории".

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