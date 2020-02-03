Стали известны сроки поставок в армию систем С-500

Руководство Минобороны РФ рассказало о сроках поставок ЗРС С-500

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко опубликовал статью "Путь в новое десятилетие" в журнале "Радиоэлектронные технологии". Она посвящена выполнению Госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы.

Он напомнил об успешных испытаниях ЗРК С-500 "Прометей" в 2019 году с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире.

"Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", - заявил Алексей Криворучко.

Замминистра уточнил, что основная задача С-500 - перехват баллистических ракет средней дальности (до 3,5 тысяч километров) и МБР на конечном участке траектории, а в определённых случаях - и на среднем участке.

Также он сообщил, что в 2020 году в армию поступят ЗРК средней дальности С-350 "Витязь". Он обладает повышенной огневой мощью и увеличенным запасом ракет.