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3 февраля 2020 г.

Постановление правительства Ставропольского края от 31 января 2020 года № 48-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 31 января 2020 г.
Опубликован 3 февраля 2020 г.
Вступает в силу 31 января 2020 г.

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за IV квартал 2019 года в размере:

а) на душу населения - 8973 рубля;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 9623 рубля;

для пенсионеров - 7352 рубля;

для детей - 9177 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края И.И.Ковалев


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