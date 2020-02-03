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3 февраля 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 31 января 2020 года № 58 "Об утверждении стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 31 января 2020 г.
Опубликован 3 февраля 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 23 июля 2008 года № 31-ЗРТ "О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2019 года в размере 15 785 рублей.

И.о. Премьер-министра Республики Татарстан Р.К.Нигматуллин


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