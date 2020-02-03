Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга

Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Билял Махов уличен в употреблении запрещенных препаратов. Эту информацию сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Махов уличен в применении допинга, будем разбираться", - сказал Мамиашвили.

В январе Махов принимал участие в рейтинговом турнире Мемориал Маттео Пелликоне-2020 в Риме, в котором дошел до финала и в весовой категории до 125 кг уступил иранцу Амиру Заре со счетом 3:5.

О том, какой препарат обнаружен и где была сделана допинг-проба, показавшая положительный результат, не сообщается.

Махов выигрывал чемпионаты мира в 2007, 2009 и 2010 году. В 2012 году завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в весовой категории до 120 кг.