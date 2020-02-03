Постановление правительства Тюменской области от 31 января 2020 года № 40-п "Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области":

установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за четвертый квартал 2019 года:

в расчете на душу населения 11 019 рублей;

для трудоспособного населения 11 609 рублей;

для детей 11 223 рубля;

для пенсионеров 8 857 рублей.

Губернатор области А.В.Моор