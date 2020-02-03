В Польше в ломбард сдана бронзовая медаль ЧР по футболу 2007 года

В один из ломбардов Варшавы была сдана бронзовая медаль чемпионата России по футболу 2007 года. Предполагается, что она могла принадлежать польскому нападающему ЦСКА Давиду Янчику.

О необычном лоте сообщили в ломбарде. Медаль была продана за 230 евро, пишет "РБ-Спорт". В 2007 году бронзовым призером чемпионата России по футболу стал ЦСКА. А единственным польским игроком в составе той команды был нападающий Давид Янчик.

В свое время этот футболист, перейдя из польской "Легии", провел за московский клуб 22 матча, в которых забил три мяча. После ухода из ЦСКА карьера Янчика пошла под откос. В СМИ неоднократно сообщалось о чрезмерном пристрастии игрока к спиртному, из-за чего он так и не смог надолго задержаться ни в одном клубе и в настоящее время 32-летний футболист является свободным агентом.