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03.02.2020 01:50
Рубрика: Власть

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года до сих пор действует.

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По мнению Захаровой, заявления о продолжающемся действии Тартуского договора или о необходимости требований репараций свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. "Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат", - написала дипломат в Facebook.

Ранее Кальюлайд заявила, что Тартуский договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства, что он действует, а Эстония добровольно не присоединялась к СССР, пишет РИА Новости. А замглавы МИД Польши Павел Яблонский объявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за "ущерб", нанесенный ей во время Второй мировой войны.

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