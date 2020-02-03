Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава "выиграла исторический спор с Россией".

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Чапутович заявил в интервью польскому агентству печати, что его страна выиграла спор с Россией о роли СССР во Второй мировой войне. Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении. В Польше это назвали попыткой переписать историю.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что этим грешат как раз в Польше, где пытаются приравнять СССР к нацистской Германии.