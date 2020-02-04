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25-летняя звезда КВН Овик Григорян умер после отдыха с друзьями

Новости
    04.02.2020, 11:51
Текст:   Олег Усков

Участник команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян умер в Москве в возрасте 25 лет 1 февраля.

Как уточняет РЕН ТВ, молодой человек "впал в кому во время отдыха с друзьями".

Канал напомнил: Григоряну "внезапно стало плохо 23 января, его доставили в больницу в тяжелом состоянии", где врачи поставили парню диагноз "аневризма головного мозга".

Друзья и коллеги Овика скорбят в социальных сетях. Свои соболезнования его близким выразил, в частности, Международный союз КВН.

Овик Григорян попал в КВН случайно, вскоре став одним из самых узнаваемых участников сборной. Комик выступал за "Армянскую сборную" с 2013 года.

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