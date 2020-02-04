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04.02.2020,  
12:31
Текст:  Тимур Алимов

Атака с разных сторон: работу расчетов С-300 и С-400 показали на видео

Министерство обороны России опубликовало кадры действий дежурных сил ПВО по отражению ракетно-авиационного удара условного противника.
Фото: Минобороны РФ
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Учения проходили в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем.

Как сообщили в ведомстве, условия тренировки были созданы максимально сложные. Скоростные высотные цели имитировали истребители-перехватчики МиГ-31, низколетящие цели - транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8. В общей сложности были задействованы 12 воздушных судов.

Самолеты и вертолеты взлетали с пяти аэродромов и заходили в районы противовоздушной обороны с разных высот и с разной скоростью.

Приближающиеся цели были обнаружены и классифицированы станциями нового парка семейства "Небо". Затем данные об объектах передали расчетам комплексов С-300 и С-400, а также экипажам перехватчиков МиГ-31.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе учений применялись наземные и авиационные средства радиоэлектронной борьбы.

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