Эвакуированные из КНР австралийцы помещены в "кишащий тараканами" центр

В настоящее время в изоляции на острове находится 240 человек, в том числе 84 ребенка в возрасте до 16 лет и пять детей младше двух лет. В скором времени к ним должны присоединиться еще около 400 австралийцев, которые, по данным властей, еще находятся на территории Китая. Интересно, что услугу по доставке своих граждан обратно на родину власти Австралии сделали платной.

То есть принудительной эвакуации никто не объявлял. Австралийцам предложили сделать это добровольно, заплатив за билет на остров Рождества 1000 долларов. Причем за нахождение на двухнедельном карантине на острове уже не придется платить. Вернувшихся из Китая людей решено было разместить на территории центра временного содержания беженцев.

В материале новостного портала ABC News были опубликованы фотографии Белинды Чен, оказавшейся в центре со своими детьми. На них видны тараканы и неудовлетворительное состояние комнат для проживания. "Мои дети слишком испуганы, чтобы даже дотронуться до этих кроватей. Проблемы с гигиеной делают похожим это место на тюрьму. Я понимала, что удобства здесь будут носить ограниченный характер, но их здесь нет вовсе никаких. Это в тысячу раз хуже, чем я себе представляла", - заявила Чен журналистам.

Родители с детьми оказались из числа тех, кто озвучил наибольшее количество жалоб. Они в основном касаются грязных детских кроватей, нестиранных простыней и невкусной еды. Но часть оказавшихся на острове граждан утверждает, что условия "хоть и плохие, но в целом можно потерпеть". Единственное, в чем сошлись практически все - это ужасный общий туалет "кишащий мухами и тараканами". "Все здесь выглядит совершенно не так, как на фотографиях, которые нам показывало правительство", заключила Чен.