Эвакуированные из КНР австралийцы помещены в "кишащий тараканами" центр

Новости

Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
Челябинские школы, секции и кружки закрыты до особого распоряжения 17:10
Путин назвал секрет долголетия 17:08
В китайском Ухане приземлился самолет ВКС России 17:03
Румас рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года 17:02
Toyota разработала блокиратор ошибочного ускорения 17:01
В Японии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 23 человек 16:59
Посол Франции на Украине пояснил вред попыток изоляции России 16:56
В Ижевске за сутки выпало рекордное количество снега 16:50
Вернувшиеся домой россияне проведут две недели карантина в Тюменской области 16:41
Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 16:32
В Москве возбудили уголовное дело против отчима-тирана 16:23
Электрический BMW X5: двери без рам 16:22
В Могилеве обсудили сотрудничество между Беларусью и Ленинградской областью 16:20
Газзаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей 16:20
Китайские ученые рассказали, кому в первую очередь угрожает коронавирус 16:18
Матвиенко: Вспышка коронавируса приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 16:07
Рубрика: В мире

Эвакуированные из КНР австралийцы помещены в "кишащий тараканами" центр

Текст: Юрий Чернов
Первая группа граждан Австрлии, эвакуированных из китайской провинции Хубэй после вспышки коронавируса, оказалась размещена в "ужасных условиях" карантинного центра на острове Рождества (австралийская территория в индийском океане - прим. "РГ"). По сообщениям местных СМИ, люди вынуждены "делить койки с тараканами" и "страдать от отсутствия нормальной интернет-связи".

В настоящее время в изоляции на острове находится 240 человек, в том числе 84 ребенка в возрасте до 16 лет и пять детей младше двух лет. В скором времени к ним должны присоединиться еще около 400 австралийцев, которые, по данным властей, еще находятся на территории Китая. Интересно, что услугу по доставке своих граждан обратно на родину власти Австралии сделали платной.

То есть принудительной эвакуации никто не объявлял. Австралийцам предложили сделать это добровольно, заплатив за билет на остров Рождества 1000 долларов. Причем за нахождение на двухнедельном карантине на острове уже не придется платить. Вернувшихся из Китая людей решено было разместить на территории центра временного содержания беженцев.

В материале новостного портала ABC News были опубликованы фотографии Белинды Чен, оказавшейся в центре со своими детьми. На них видны тараканы и неудовлетворительное состояние комнат для проживания. "Мои дети слишком испуганы, чтобы даже дотронуться до этих кроватей. Проблемы с гигиеной делают похожим это место на тюрьму. Я понимала, что удобства здесь будут носить ограниченный характер, но их здесь нет вовсе никаких. Это в тысячу раз хуже, чем я себе представляла", - заявила Чен журналистам.

Родители с детьми оказались из числа тех, кто озвучил наибольшее количество жалоб. Они в основном касаются грязных детских кроватей, нестиранных простыней и невкусной еды. Но часть оказавшихся на острове граждан утверждает, что условия "хоть и плохие, но в целом можно потерпеть". Единственное, в чем сошлись практически все - это ужасный общий туалет "кишащий мухами и тараканами". "Все здесь выглядит совершенно не так, как на фотографиях, которые нам показывало правительство", заключила Чен.

Для мировой экономики коронавирус может быть опаснее рецессии 2008 года
В мире Океания Австралия В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам