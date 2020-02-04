Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России

Ассоциация банков России 13-14 февраля 2020 года проводит традиционную встречу представителей кредитных организаций с руководством Банка России, АСВ и Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Тема: "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков".
Целью ежегодно проводимых встреч является обсуждение текущих проблем, стоящих перед банковским сообществом, новых законодательных и нормативных документов.
Встреча состоится по адресу: Московская область, Домодедовский район, ОПК "Бор-Пансионат".