Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы

В венгерской столице начался 83-й Конгресс Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) с участием спортивных репортеров из 108 государств. Хозяева надеялись, что по количеству стран-участниц будапештский конгресс наконец-то превзойдет наш, проведенный в 2013 году в предолимпийском Сочи, собравшем рекордные 114 стран. Но не удалось.

А накануне Международная ассоциация спортивной прессы вместе с соучредителями из Катара провела грандиозный Гала-вечер с вручением призов победителям международного конкурса, соревновавшимся в девяти категориях.

Это творческое соревнование привлекло небывалое число участников - более 1700 соискателей из 120 государств прислали на рассмотрение жюри работы на 30 языках мира.

В десятку лидеров вошли и несколько россиян. А знаменитый спортивный фотограф Сергей Киврин получил один из призов за серию прекрасных своей оригинальностью фото.