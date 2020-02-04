Глава ВМС США призвал изменить состав флота

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли поделился подробностями недавно проведенного комплексного анализа состава флота. По его мнению, необходимо перераспределить структуру надводных сил, чтобы должным образом противостоять возможному противнику.

Он подчеркнул, что в 80-е годы прошлого века, когда был построен основной костяк из 600 кораблей, стоимость одной единицы составляла в среднем 1 миллиард долларов США. Сейчас эта сумма удвоилась.

В то же время Пентагону нужно расширить присутствие в Тихоокеанском регионе. По мнению Томаса Модли, США необходимо инвестировать в разработку и строительство тех платформ, которыми сейчас флот попросту не обладает. Критически важной программой он назвал разработку управляемых ракетных фрегатов следующего поколения, которая носит название FFG (X). Будучи малым ракетным кораблем, такой фрегат в составе флота позволит распределить силы в большей степени, пишет Seapower Magazine.

Под вопросом характеристики следующего поколения авианосцев. По словам Томаса Модли, авианосцы типа Gerald R. Ford стоят до 13 миллиардов долларов за единицу. И они являются для противника крупными целями: еще одно доказательство в пользу распределения флота. Беда в том, подчеркнул Модли, что при нынешнем раскладе ВМС США не смогут получить 12 авианосцев до 2065 года: "К этому моменты все мы будем мертвы" - резюмировал он. Существующий 30-летний план судостроения, по его мнению, нужно реализовать за 10 лет.