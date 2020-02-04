Британская верфь Fairline Yachts выпустила новую модель - Squadron 68. На этой невероятно красивой яхте хочется немедленно отправиться на поиски приключений.

Смелые линии модели разработаны известным дизайнером Альберто Манчини (он получил официальный титул лучшего дизайнера 2017 года по итогам престижной премии World Yacht Trophies за модель Fairline 63 GTO). Силуэт яхты динамичен и устремлен вперед, словно она постоянно стремится открывать новые берега, незнакомые бухты и экзотические направления. Причем путешествие еще никогда не обещало быть таким комфортным.

У 21-метровой Squadron 68 с шириной корпуса 5,23 метра превосходные ходовые характеристики: круизная скорость - 24 узла, максимальная - 32 узла, дальность хода - 294 морских мили.

Проходя по главной палубе, где элегантный салон отделан лакированными деревянными панелями, невозможно не отметить непрерывное пространство от входа в кокпит до поста управления: оно выполнено по образцу супер-яхт - на едином уровне, без ступеней.

Пространство от поста управления до кокпита выполнено на едином уровне. Фото: Fairline

Салон и открытый камбуз отлично сочетаются друг с другом и создают ощущение легкости и простора.

Салон и открытый камбуз. Фото: Fairline

Остекление надстройки обеспечивает салон большим количеством естественного света. Интерьер по-домашнему уютный благодаря грамотной планировке и декоративным решениям. Флайбридж (открытая площадка на крыше ходовой рубки судна) настолько просторен, что позволил создать три отдельные зоны отдыха. Для него предложены два варианта компоновки передней части: с дополнительным лежаком для принятия солнечных ванн или с еще одной зоной с диваном и кофейным столиком для отдыха в компании друзей.

Вариант передней части флайбриджа с диваном и кофейным столиком. Фото: Fairline

Squadron 68 имеет 2 варианта конфигурации: 3 каюты и дневной туалет или 4 каюты. То есть в общей сложности предусмотрено 6-10 спальных мест в 4 каютах, в том числе для двух членов экипажа.

На нижней палубе можно предусмотреть увеличенную носовую VIP-каюту. Внизу - организовать три или четыре каюты, причем апартаменты владельца будут во всю ширину корпуса. Если важна максимальная пассажировместимость, то помимо просторных мастер- и VIP-кают с собственными ванными комнатами предусмотрены еще две каюты для гостей.

Флайбридж, главная палуба и гостевые каюты на Squadron 68 могут быть сконфигурированы под любой из плавательных регионов: яхта идеальна и для длительных морских путешествий, и для небольших прогулок по местным акваториям.

"Модель Squadron 68 - самая долгожданная новинка Fairline. Многогранность компоновок жилых зон, просторный "пляжный клуб", удобное размещение камбуза в кормовой части салона, современный дизайн Альберто Манчини и опыт конструкторов Fairline нашли свое применение в ней. В данный момент мы принимаем заказы на апрель 2020 года", - комментирует Константин Прибытков, директор по продажам Fairline Russia.

Во время Каннского яхтенного фестиваля 2019 яхта Fairline Squadron 68 обошла конкурентов и одержала впечатляющую победу на премии World Yacht Trophies в номинации Best Interior Design - за лучший дизайн интерьера в категории 64-80 футовых яхт. Это уже третья победа Fairline Yachts на престижной World Yacht Trophies.