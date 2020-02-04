Интересный способ: огневую мощь старых Т-55 и Т-62 усилили в Эритрее

Сухопутные войска африканского государства Эритрея имеют на вооружении около двух сотен старых советских танков Т-54Б, Т-55 и Т-62.

Эритрея усилила советские танки дополнительным пулеметом КПВТ. Источник: Eri-TV pic.twitter.com/RJLQ4bgYxM — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 4, 2020

Эти машины давно устарели, устанавливать на них что-то абсолютно новое, например современное прицельное оборудование, дорого. Однако в этой стране придумали, как улучшить некоторые характеристики ценой сравнительно небольших затрат.

Для борьбы с вражеской пехотой, автомобильной и легкобронированной техникой на части "пятьдесят пятых" и "шестьдесят вторых" установлены одни из самых мощных пулеметов в мире - 14,5-мм КПВТ. Они хорошо себя зарекомендовали в ходе многочисленных вооруженных конфликтов.

Дальность поражения может достигать 1 500 метров. Техническая скорострельность - до 600 выстрелов в минуту, а боевая - до 90. Начальная скорость пули - 1 005 метров в секунду.

Их монтируют с правой стороны, там, где раньше стояли инфракрасные прожекторы Л-2, рядом с 100-мм или 115-мм орудиями.

При этом спаренные с пушками 7,62-мм СГМТ или ПКТ остались на месте.

В результате наводчик получил возможность в случае необходимости использовать более широкую номенклатуру средств поражения, применять КПВТ, когда мощь танковой пушки избыточна, а возможности обычного пулемета слабы.

Аналогичный способ установки пулемета Владимирова на Т-62 раньше практиковался воюющими с боевиками танкистами правительственных войск Афганистана.