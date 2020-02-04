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4 февраля 2020 г.

Постановление правительства Иркутской области от 30 января 2020 года № 44-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 30 января 2020 г.
Опубликован 4 февраля 2020 г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 83-03 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 11365 рублей, для трудоспособного населения - 12098 рублей, пенсионеров - 9209 рублей, детей - 11756 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения 14236 рублей, для трудоспособного населения - 15253 рубля, пенсионеров - 11526 рублей, детей - 14849 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 10552 рубля, для трудоспособного населения - 11198 рублей, пенсионеров - 8548 рублей, детей - 10873 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Р.Н.Болотов

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