Кабмин одобрил смягчение наказания беременным за нетяжкие преступления

Правительство на заседании 30 января одобрило изменения в Уголовный кодекс, смягчающие наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести. Решения кабмина опубликованы на официальном сайте правительства.

Законопроект предусматривает для осужденных за преступления небольшой тяжести беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, применение условно-досрочного освобождения и замену неотбытой части наказания более мягким его видом после истечения не менее четверти срока наказания.