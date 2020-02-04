Китай уверен в победе над эпидемией благодаря преимуществам социального строя

На заседании назвали нынешнюю эпидемию важной проверкой на прочность китайской системы управления и ее способностей. Насущная задача в противоэпидемической работе на настоящий момент - лечение и спасение инфицированных больных, обеспечение медицинскими средствами, повышение коэффициента госпитализации и выздоровления, снижение процента заражения и смертности.

Ранее в тот же день в пресс-канцелярии Госсовета состоялся брифинг, на котором было объявлено, что проблема с материальным обеспечением медицинскими средствами и материалами в провинции Хубэй уже получила решение, ситуация со снабжением во всей стране остается стабильной и сбалансированной.

Очевидно, что преимущества социализма с китайской спецификой продолжают демонстрировать эффективность административного управления, помогать в преодолении проблем и вызовов, а также способствовать продвижению противоэпидемической работы.

Преимущество социального строя - это самое главное преимущество отдельно взятой страны. Государственный строй и система социализма с китайской спецификой, которые сформировались в течение 70 лет после образования КНР, проявляют все больше преимуществ, включая поддержку руководства КПК, концентрацию сил на выполнение крупных задач, приверженность курсу на приоритет народа и другие. Эти преимущества предоставили основную гарантию развитию и прогрессу Китая и прочную поддержку предотвращению эпидемии.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал ясные указания по поводу противоэпидемической работы: при твердом руководстве КПК, полностью проявляя преимущества социализма с китайской спецификой, в постоянной опоре на народные массы укреплять уверенность и бороться с эпидемией путем научно обоснованных точных мер. Постоянный комитет политбюро ЦК КПК уже провел два специальных заседания по противоэпидемической работе, была сформирована центральная руководящая группа, которая координирует всю противоэпидемическую работу.

На этой основе получают разрешение проблемы материального обеспечения. По состоянию на 24 часа 2 февраля в провинцию Хубэй доставлено в общей сложности 154 тысячи 500 защитных костюмов, выдано 133 тысяч 600 медицинских масок типа N95, что значительно смягчило дефицит поставок этих материалов.

Статистические данные на 2 февраля показывают, что средние розничные цены на свинину, говядину, баранину, яйца в супермаркетах и на рынках в 36 крупных городах страны снизились на 0,3, 0,6, 0,8 и 1,3 процента соответственно по сравнению с предыдущим периодом. Средняя цена на 15 видов овощей снизилась на 6,2 процента. Таким образом, проблемы со снабжением продукцией первой необходимости в стране нет.

В настоящее время эпидемическая ситуация в стране продолжает оставаться серьезной. Существует немало проблем, ожидающих своего решения. На заседании Постоянного комитета политбюро ЦК КПК подчеркнута важность обобщения опыта в целях непрерывного совершенствования работы по борьбе с эпидемией.

Совершенно ясно, что в Китае прекрасно понимают всю серьезность противоэпидемической работы и принимают самые эффективные меры для локализации эпидемии. Несмотря на большие трудности, страна непременно одержит победу над эпидемией, защитит безопасность и здоровье населения. Все это возможно во многом благодаря преимуществам социального строя и опоре на народ.