На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом во вторник на селекторном совещании военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, по брусчатке пройдут новейшие зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов и 15 тысяч военнослужащих. Историческую часть парада, по словам Сергея Шойгу, представят 10 расчетов, одетых в военную форму времен Великой Отечественной войны. За ними пройдет механизированная колонна легендарных танков Т-34 и артиллерийских самоходок СУ-100.

Отмечается, что подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведется. "Совместные тренировки в Алабинском гарнизоне стартуют с 15 марта. Всего пройдет 15 таких тренировок. С 29 апреля же начнутся прогоны на Красной площади", - уточнил министр обороны России.

При этом праздничные мероприятия в День Победы с участием войск пройдут сразу в 475 российских городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих.

Кроме того, мероприятия, приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, продолжатся и после 9 мая. По словам Шойгу, Минобороны разработало целый комплекс таких мероприятий, и они будут реализовываться в течение всего 2020-го года. Министр рассказал, что будет оказана всесторонняя помощь ветеранам, для чего привлекут большое количество волонтеров и юнармейцев. "Продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне. В апреле-мае проведем патриотическую акцию "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои", - рассказал министр обороны.

Особое место в торжествах, по словам Сергея Шойгу, займет освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса "Дорога Памяти, для пополнения которого уже созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте министерства обороны.

"Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению", - заключил Сергей Шойгу.