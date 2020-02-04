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04.02.2020 11:16
Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион по хоккею Скворцов умер на 66-м году жизни

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Легендарный хоккеист сборной СССР и нижегородского "Торпедо" Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет.

Скворцов входил в легендарную тройку "Торпедо" вместе с Владимиром Ковиным и Михаилом Варнаковым, которая своей яркой и результативной игрой завоевала любовь и уважение болельщиков в Советском Союзе.

В составе сборной СССР Скворцов стал олимпийским чемпионом 1984 года, четырьмя годами ранее завоевал серебряные медали Олимпиады, что в те годы приравнивалось к поражению. На чемпионатах мира трижды выигрывал золотые медали.

Цвета родного "Торпедо" он защищал на протяжении 15 лет и лишь в 1989 году отправился в финский "Кярпят", а завершил картеру в шведском "Каликсе". Всего в чемпионатах СССР он провел 591 матч, забросил 244 шайбы и 204 раза ассистировал партнерам. За сборную СССР забросил 40 шайб.

В составе национальной команды выиграл также Кубок Канады в 1981 году, стал победителем Кубка вызова 1979 года, принимал участие в Суперсерии 1982/83.

После завершения карьеры занимался тренерской деятельностью, являлся членом правления "Торпедо", выступающего в КХЛ.

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