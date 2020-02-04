Панарин не смог обыграть Худобина

Голевая передача Артемия Панарина не помогла "Нью-Йорк Рейджерс" в матче против "Далласа".

В матче регулярного сезона НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду принимал "Даллас". Место в воротах гостей занял Антон Худобин. Счет в матче был открыт уже на третьей минуте встречи. В комбинации с участием Артемия Панарина точку поставил Павел Бучневич. Гости отыгрались и вышли вперед за 16 секунд. Автором дубля стал Джо Павелски. Бретт Хауден восстановил равенство еще до перерыва. Во втором периоде усилиями Стивена Джонса и Блэйка Комо гости смогли оторваться в счете.

В третьем периоде хозяева заменили голкипера Хенрика Лундквиста на Александра Георгиева. Но и он вскоре вынужден был капитулировать после броска ветерана Кори Перри. Брендан Лемье немного сократил отставание, но на большее "рейнджеров" не хватило - 3:5. "Рейнджерс" идет на 12-м месте на Востоке, рискуя не попасть в плей-офф.

В другом матче дня "Торонто" проиграл "Флориде" - 3:5. В составе победителей голевая передача на счету Евгения Дадонова, а голкипер Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам.