Президент может получить право назначать Генпрокурора РФ

Главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты поправки ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию, сообщили "РГ" в комитете ГД по госстроительству и законодательству.

Одной из них предлагается передать главе государства право назначать Генерального прокурора РФ по согласованию с Совфедом. Сейчас руководителя надзорного ведомства назначает верхняя палата парламента по представлению президента.

Ранее глава государства предложил назначать региональных прокуроров по согласованию с Совфедом. Эта поправка содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму и принятом в первом чтении.

Крашенинников и Клишас предлагают "распространить предложенный президентом порядок назначения региональных прокуроров на приравненных к ним прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур, а также на Генерального прокурора РФ и его заместителей".

В этих целях в статье 129 о прокуратуре закрепляется, что Генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности главой государства.

Накануне эти поправки обсуждались на заседании специализированной подгруппы по судебной власти и прокуратуре, созданной в рамках рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. А сегодня были поддержаны на общем заседании рабочей группы.

Также Клишас и Крашенинников внесли ряд поправок, касающихся работы Конституционного суда. В частности, уточняются положения части 4 - о проверке конституционности законов и иных нормативных актов по жалобам граждан и по запросам судов.

Предлагается указать, что КС осуществляет такую проверку в порядке, установленном федеральным конституционным законом. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан КС проверяет конституционность законов и иных нормативных актов, которые были применены в конкретном деле, в случае если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Либо по запросам судов - тех законов и актов, которые только подлежат применению в конкретном деле.