Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая

Президент России Владимир Путин в среду, 5 февраля, примет верительные грамоты 23 послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Среди других дипломатов в Кремль пригласили нового посла США в России Джона Салливана. Ранее он был заместителем госсекретаря США.

Верительные грамоты вручат также послы: Австралии, Марокко, Китая, Швеции, ФРГ, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Великобритании, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы, Казахстана.

Посол КНР Чжан Ханьхуэй до приезда в Москву был замглавы МИД Китая. А посол Великобритании Дебора Броннерт работала в британском МИД, при этом она стала первой женщиной на посту посла королевства в РФ.