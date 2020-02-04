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04.02.2020 18:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На калужском заводе телеграфной аппаратуры будут выпускать защищенные смартфоны и планшеты для силовых структур и эксплуатации в сложных климатических условиях. Для этого российский разработчик мобильных устройств и госкорпорация "Ростех" объединили компетенции, сообщает сайт компании.
Названы самые популярные смартфоны в России

Производить защищенные смартфоны будут на калужском заводе телеграфной аппаратуры. Выбор промплощадки объясняется имеющимися здесь довольно большими мощностями сборочных линий, а также самым современным оборудованием для монтажа.

В качестве аппаратной платформы выступят промышленный смартфон MIG S6 и корпоративный планшет MIG T8X, поддерживающие, как Android 9 и Windows 10, так и две российские операционные системы Astralinux и Аврора. Оба устройства создаются на одинаковой элементной базе.

По информации разработчика, это устройства корпоративного класса, соответствуют критериям Минпромторга по импортозамещению и рассчитаны на долгую службу в сложных климатических условиях. При этом на смартфон и планшет установят отечественные программы криптографической защиты, антивирус, централизованное управление, обмен сообщениями и прочие программные средства, позволяющие сделать устройства полноценным элементом корпоративного общения.

Стоимость устройств, как обещают, "позволит не только удовлетворить спрос в России, но и откроет возможности выхода на международный рынок".

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