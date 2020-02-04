Ученые разработали новую методику диагностики рака мочевого пузыря

В скором будущем выявить рак мочевого пузыря станет возможно с помощью простого анализа. В Первом МГГУ имени Сеченова разрабатывают методику, которая позволит выявить раковые клетки в моче пациента, сообщает агентство "Москва".

Как отмечают исследователи, этот способ актуален для выявления рака мочевого пузыря. По оценкам медиков, ему подвержены пациенты разных возрастов. Уровень выявляемости рака при новом исследовании составит 90-95 процентов, полагает заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья МГМУ Дмитрий Еникеев. Сейчас этот вид рака определяется с помощью многочисленных тестов. Новую методику планируют внедрить в 2020-21 годах.

Специалист также констатировал, что рак мочевого пузыря на ранних стадиях часто протекает без симптомов. Основным тревожным признаком считается появление крови в моче, которое не сопровождается болью.