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04.02.2020 17:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом

Текст: Ирина Огилько
За минувшую неделю число заболевших москвичей выросло на 14,3 процента по сравнению с последней неделей января. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении, сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом соответствует сезону года. А показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 6 процентов.

Как отметили в ведомстве, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в коллективах, особенно детских, нужно не допустить присутствие больных людей, особенно кашляющих и чихающих. Более того, руководители образовательных организаций в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 процентов и более детей, могут принять решение о приостановлении учебного процесса.

Фото: EPA
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К слову, пока в столице не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций.

В качестве защиты от респираторных инфекций, санитарные врачи советуют меньше проводить времени в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, использовать медицинские маски, ограничить контакты с людьми, которые имеют признаки простудного заболевания. Регулярно протирать дезинфицирующими салфетками гаджеты, клавиатуры и трубки телефонов, возвращаясь домой мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, ввести в меню продукты, содержащие витамин С. А также, по возможности, спать полноценным сном, вести здоровый образ жизни, есть сбалансированную еду, заниматься физкультурой.

Напомним, что в преддверии "гриппозного сезона" в столице были привиты против гриппа около 60,2 процентов населения.

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