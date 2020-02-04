В Москве возбудили уголовное дело против отчима-тирана

Московские полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который издевался над 5-летним пасынком, сообщает РИА Новости.

История привлекла всеобщее внимание после того, как родственница мужчины выложила в соцсети видео с издевательствами. Мужчина бил своего приемного сына и заставлял приседать плакавшего ребенка. Вчера столичное ГСУ СК начало официальную проверку по этому факту, а сегодня полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ - "Причинение легкого вреда здоровью".

Сейчас мальчика отвезли к бабушке, его жизни и здоровью ничто не угрожает.