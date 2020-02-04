В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.

По информации УМВД по Тверской области, 30-летний водитель автомобиля Kia задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания на двое суток. Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

- Установлено, что данный гражданин ранее судим за преступления против жизни и здоровья и общественного порядка. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В частности, в 2019 году зафиксировано 29 нарушений, - рассказали в полиции.

Напомним, авария произошла 3 февраля на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери. Предварительно установлено, что автомобиль Kia, двигавшийся по проспекту Победы, столкнулся с автомобилем Volkswagen, поворачивавшим налево, на Волоколамский проспект. После столкновения обе машины вылетели на тротуар, где стояли люди. В результате пять пешеходов получили травмы различной степени тяжести, а водитель автомобиля Volkswagen от полученных повреждений скончался в больнице.

По факту ДТП специализированный следственный отдел следственного управления УМВД России по Тверской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).