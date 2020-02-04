На Сахалине соцработница похитила у пенсионеров полмиллиона рублей

В Сахалинской области в отношении соцработницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщает прокуратура региона, она похитила у пенсионеров и инвалидов более 570 тысяч рублей.

Установлено, что женщина, работая в отделении "Милосердие" Центра медико-социальной реабилитации "Чайка", врала получателям, что положенные им выплаты не поступили. А также, используя их беспомощное состояние, похищала средства. Ее жертвой стал также участник Великой Отечественной войны.

Дело возбудили по материалам проверки Холмской городской прокуратуры. Оно расследуется по части 2 статьи 159 УК РФ.