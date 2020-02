На вокзале Харбина поставили аппарат для измерения температуры

Новый "работник" официально приступил к работе на железнодорожном вокзале Харбина 31 января.

Это оборудование за одну секунду точно измеряет температуру у всех людей в пределах 30 метров, автоматически сканируя изображение человека.

Аппарат произведен Харбинской оптоэлектронной научной компанией (Harbin New Optoelectronics Technology Co., Ltd). Перед лицом эпидемии научно-исследовательский персонал компании отказался от праздничных каникул и за пять дней разработал оборудование нового типа для измерения температуры - двухспектральный термометрический прибор.

Применение новинки значительно снизит нагрузку на работников, производящих измерения вручную, а также повысит надежность и точность измерения.