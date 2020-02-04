В Бурятии главу села снова задержали за вождение в пьяном виде

Руководителем следственного управления СК России по республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения Хужирское.

Как сообщается на сайте ведомства, 48-летний чиновник подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (статья 264.1 УК РФ).

По данным следствия, глава поселения распивал спиртные напитки у себя дома со знакомыми в улусе Хужир Закаменского района. Затем около полуночи он поехал в город, где его задержали сотрудники госавтоинспекции.

При этом, за несколько недель до задержания, руководителя уже останавливали полицейские за аналогичное нарушение.

Сейчас по делу собирается информация для полной доказательственной базы.