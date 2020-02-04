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04.02.2020 07:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии главу села снова задержали за вождение в пьяном виде

Текст: Артем Красиков

Руководителем следственного управления СК России по республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения Хужирское.

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Как сообщается на сайте ведомства, 48-летний чиновник подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (статья 264.1 УК РФ).

По данным следствия, глава поселения распивал спиртные напитки у себя дома со знакомыми в улусе Хужир Закаменского района. Затем около полуночи он поехал в город, где его задержали сотрудники госавтоинспекции.

При этом, за несколько недель до задержания, руководителя уже останавливали полицейские за аналогичное нарушение.

Сейчас по делу собирается информация для полной доказательственной базы.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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