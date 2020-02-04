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04.02.2020 17:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде

Текст: Максим Домчев

Руководство футбольного клуба "Тамбов" определилось с местом проведения оставшихся домашних игр в Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. Их примет арена в Нижнем Новгороде, на которой проходили матчи чемпионата мира-2018. Всего таких игр будет пять - с казанским "Рубином", самарскими "Крыльями Советов", санкт-петербургским "Зенитом", грозненским "Ахматом" и "Сочи". В Тамбове продолжит играть молодежная команда клуба.

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"Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне", - сказала генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

До перерыва в РПЛ на зимнюю паузу "Тамбов" принимал соперников в Саранске. В декабре глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин выразил обеспокоенность ходом реконструкции стадиона в Тамбове, а также заявил, что у клуба будут проблемы с получением лицензии на следующий сезон.

После 19 туров "Тамбов" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко. Для клуба, основанного в 2013 году, этот сезон является дебютным в элитном дивизионе чемпионата России.

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