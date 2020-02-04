Новости

Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
Челябинские школы, секции и кружки закрыты до особого распоряжения 17:10
Путин назвал секрет долголетия 17:08
В китайском Ухане приземлился самолет ВКС России 17:03
Румас рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года 17:02
Toyota разработала блокиратор ошибочного ускорения 17:01
В Японии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 23 человек 16:59
Посол Франции на Украине пояснил вред попыток изоляции России 16:56
В Ижевске за сутки выпало рекордное количество снега 16:50
Вернувшиеся домой россияне проведут две недели карантина в Тюменской области 16:41
Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 16:32
В Москве возбудили уголовное дело против отчима-тирана 16:23
Электрический BMW X5: двери без рам 16:22
В Могилеве обсудили сотрудничество между Беларусью и Ленинградской областью 16:20
Газзаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей 16:20
Китайские ученые рассказали, кому в первую очередь угрожает коронавирус 16:18
Матвиенко: Вспышка коронавируса приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 16:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ижевске за сутки выпало рекордное количество снега

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске за сутки выпало рекордное количество снега - около семи миллиметров. Такое количество осадков обычно выпадает примерно за полторы недели - среднемесячная февральская норма - 21 миллиметр, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: iStock
Крымчан предупредили об урагане, снеге и морозе

За предыдущую ночь дорожные службы вывезли более 10,5 тысячи кубометров снега. Сейчас снег в городе убирают круглосуточно.

Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины вдоль дорог на ночь, так как это мешает их расчистке. Предприятиям, организациям и управляющим компаниям советуют не складировать снег во дворах, а вывозить его на снегосвалку.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года