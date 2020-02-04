В Ижевске за сутки выпало рекордное количество снега - около семи миллиметров. Такое количество осадков обычно выпадает примерно за полторы недели - среднемесячная февральская норма - 21 миллиметр, сообщили в пресс-службе администрации города.

За предыдущую ночь дорожные службы вывезли более 10,5 тысячи кубометров снега. Сейчас снег в городе убирают круглосуточно.

Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины вдоль дорог на ночь, так как это мешает их расчистке. Предприятиям, организациям и управляющим компаниям советуют не складировать снег во дворах, а вывозить его на снегосвалку.