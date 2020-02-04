В Кирове проверят информацию о смерти мужчины после падения в гололед

В СМИ Кирова появилась информация о смерти 66-летнего мужчины после падения на тротуаре из-за гололеда. По публикации начали проверку следователи, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

В новости сообщалось, что происшествие случилось 17 января этого года.

Горожанин шел по Октябрьскому проспекту, поскользнулся и упал, получив перелом основания черепа.

Мужчину госпитализировали, сделали операцию, однако несмотря на оказанную помощь, он скончался.

- В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и изучение доводов, изложенных в публикации средства массовой информации, - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, отвечающих за качество уборки территории.