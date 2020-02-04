В Пермском крае обрушился потолок в жилом доме

В Кунгуре обрушились потолочные перекрытия в жилом доме. На место происшествия в оперативном порядке прибыли пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции и скорой помощи.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей трехквартирного одноэтажного дома. Среди них есть пострадавшие. Одного из мужчин удалось спасти из-под завала. В настоящее время он госпитализирован.

Как уточняет "Интерфакс" обрушение произошло на площади 10 квадратных метров. В доме проживали пять человек, четверо из которых сумели самостоятельно выбраться из здания.

В администрации города решается вопрос о временном расселении пострадавших граждан. Причина обрушения потолочных перекрытий устанавливается.