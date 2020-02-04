В Кузбассе женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме

Уголовное дело по факту пожара в частном доме, где погибли четыре человека, расследуется в кузбасском городе Гурьевске.

Сообщение о ЧП с человеческими жертвами поступило в следственные органы во вторник около половины десятого утра. Сотрудники МЧС, ликвидировавшие очаг возгорания, обнаружили на месте тела пожилой женщины и троих подростков.

По предварительной версии, 37-летняя хозяйка дома ушла на работу в ночную смену, оставив 12-летнюю дочь и 11-летнего сына под присмотром 69-летней бабушки. Позже к ним в гости пришла 11-летняя соседка, которая осталась ночевать. А ночью соседи, увидев, что дом горит, вызвали пожарных. Пенсионерку и троих детей нашли в комнате уже без признаков жизни.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщила официальный представитель СУ СК России по Кузбассу Надежда Ананьева. - По предварительным данным, пожар начался с кухни, из-за короткого замыкания электропроводки. Точнее причины возгорания и смерти пострадавших определит ряд экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время. Но уже установлено, что семья, ставшая жертвой трагедии, полная, благополучная, и на профилактических учетах не состояла.

Расследование уголовного дела контролирует Гурьевская межрайонная прокуратура.