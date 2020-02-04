В Дагестане 30 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях стали происходить сегодня с утра по причине усиления ветра, порывы которого достигают 38 метров в секунду, сообщили "РГ" в Дагестанской сетевой компании.

Всего без электричества остаются около 30 тысяч человек в Буйнакском, Карабудахкентском районах республики и частично в Махачкале. По информации энергетиков, к аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 83 человек и 30 единиц специальной техники.

В компании "Россети Северный Кавказ" открыта "горячая линия" (8-800-775-91-12) по ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети.

Ранее в региональном МЧС предупредили об усилении северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Сегодня спасатели предупредили о сильном ветре в прибрежных районах. Порывы могут достигать 23 метров в секунду. Ожидается, что высота волн достигнет 1,5 - 2,5 метра.