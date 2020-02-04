Петербургский биолог показал, как в Ладожском озере нерестится налим

Кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных Павел Глазков снял видеоролик о том, как в Ладожском озере нерестятся налимы.

Увидеть процесс нереста стало возможным благодаря теплой зиме. Обычно все происходит подо льдом и значительно раньше - примерно до середины января. В этом же году сроки сдвинулись, а лед на Ладоге так и не встал. Павел Глазков отправился ночью на поросшее тростником ладожское мелководье с каменисто-галечным дном - идеальное место для нереста налима. Вода чистая, и луч света от фонаря легко просвечивает до самого дна.

- Смотрите, налимы! Как их много, - Павел комментирует скопление крупных рыб. - Два активных самца держатся около самки. А в радиусе метра я насчитал еще пять женихов в ожидании начала таинства.

Похоже, налимы совсем не боятся оператора. На видео они спокойно обследуют сапоги биолога, а один из самцов даже подплыл к видеокамере и ткнулся в нее носом.

- Скорее всего, принял ее за долгожданную самку, - говорит Павел. - Нежно прикоснулся и, поняв, что ошибся, поплыл дальше искать невесту.

Уже под утро Павлу Глазкову удалось заснять непосредственно процесс оплодотворения икры.

- Около десяти самцов, отталкивая друг друга, бросились к икре. А самка, оставившая им около полумиллиона икринок, в стороне внимательно наблюдает за ними. Вот это зрелище! - заключает биолог.