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04.02.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургский биолог показал, как в Ладожском озере нерестится налим

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных Павел Глазков снял видеоролик о том, как в Ладожском озере нерестятся налимы.

Увидеть процесс нереста стало возможным благодаря теплой зиме. Обычно все происходит подо льдом и значительно раньше - примерно до середины января. В этом же году сроки сдвинулись, а лед на Ладоге так и не встал. Павел Глазков отправился ночью на поросшее тростником ладожское мелководье с каменисто-галечным дном - идеальное место для нереста налима. Вода чистая, и луч света от фонаря легко просвечивает до самого дна.

Фото: instagram.com/drozdenko_au
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- Смотрите, налимы! Как их много, - Павел комментирует скопление крупных рыб. - Два активных самца держатся около самки. А в радиусе метра я насчитал еще пять женихов в ожидании начала таинства.

Похоже, налимы совсем не боятся оператора. На видео они спокойно обследуют сапоги биолога, а один из самцов даже подплыл к видеокамере и ткнулся в нее носом.

- Скорее всего, принял ее за долгожданную самку, - говорит Павел. - Нежно прикоснулся и, поняв, что ошибся, поплыл дальше искать невесту.

Уже под утро Павлу Глазкову удалось заснять непосредственно процесс оплодотворения икры.

- Около десяти самцов, отталкивая друг друга, бросились к икре. А самка, оставившая им около полумиллиона икринок, в стороне внимательно наблюдает за ними. Вот это зрелище! - заключает биолог.

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