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04.02.2020,  
11:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Удар "Солнцепеков" по укреплениям сняли на видео в Ленобласти

В Ленинградской области огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа на учениях применили термобарические боеприпасы. Стреляли из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Расчеты огнеметов применили неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении, сообщили в пресс-службе ЗВО. Бойцы поразили железобетонные, каменные, деревоземляные и заглубленные укрепления. Эти объекты имитировали огневые точки, командные пункты и склады материальных средств "неприятеля".

А чтобы стрельба была эффективной, огнеметчикам помогали разведчики. Они обнаруживали и передавали координаты с помощью комплексов разведки управления и связи "Стрелец".

Сам процесс уничтожения целей фиксировали беспилотники "Орлан-10". В учениях были задействованы около полутысячи военнослужащих ЗВО и более 60 единиц вооружения и боевой техники.

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