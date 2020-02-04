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04.02.2020 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце завели дело на парня, 16 раз не явившегося в военкомат

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце в отношении 25-летнего парня возбудили уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Молодой человек 16 раз проигнорировал повестки из военкомата, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Фото: iStock
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По данным следствия, молодой человек имел отсрочку в связи с обучением. Она заканчивалась зимой 2014 года. Осенью парень должен был пойти в армию, он пришел в военкомат и даже начал проходить призывную комиссию. Но так ее и не завершил, просто перестал приходить в военкомат.

Через год парня вызвали по повестке. Молодой человек получил ее лично, но в военкомат так и не явился. Через месяц ему повестку вручили снова. И так 15 раз.

Недавно терпение сотрудников военкомата лопнуло, и они сообщили о молодом человеке в следственные органы.

В СК по Вологодской области отмечают, что за такие шутки с военкоматом молодому человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы до двух лет.

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