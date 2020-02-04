В Череповце завели дело на парня, 16 раз не явившегося в военкомат

В Череповце в отношении 25-летнего парня возбудили уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Молодой человек 16 раз проигнорировал повестки из военкомата, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

По данным следствия, молодой человек имел отсрочку в связи с обучением. Она заканчивалась зимой 2014 года. Осенью парень должен был пойти в армию, он пришел в военкомат и даже начал проходить призывную комиссию. Но так ее и не завершил, просто перестал приходить в военкомат.

Через год парня вызвали по повестке. Молодой человек получил ее лично, но в военкомат так и не явился. Через месяц ему повестку вручили снова. И так 15 раз.

Недавно терпение сотрудников военкомата лопнуло, и они сообщили о молодом человеке в следственные органы.

В СК по Вологодской области отмечают, что за такие шутки с военкоматом молодому человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы до двух лет.